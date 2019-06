In diesen Fällen sagen wir Danke!

Kulanter Reiseveranstalter

Eine einwöchige Busreise nach Kroatien wollte Leser Martin H. unternehmen. „Aus unglücklichen Umständen bin ich um acht Minuten zu spät bei der Einstiegshaltestelle gekommen, der Bus war da bereits weg“, so der Oberösterreicher. Weil er auf seine spätere Nachricht an den Reiseveranstalter keine Antwort bekam, wandte sich der Leser an uns. Gegenüber der Ombudsfrau erklärte die Firma THV Reisen, dass der Busfahrer versucht habe, Herrn H. anzurufen, ihn aber leider nicht erreichen konnte. Weil man aber immer an kundenfreundlichen Lösungen interessiert sei, erhält der Leser 50% der Kosten erstattet.