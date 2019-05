Wieder Verstärkung für die Kärntner Exekutive

Kürzlich haben sieben Frauen und 20 Männer im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Krumpendorf am Wörthersee ihre Basisausbildung zur Verwendung im fremden‐ und grenzpolizeilichen Bereich erfolgreich abgeschlossen. Am 29. Mai 2019 fand die Zeugnisübergabe statt.