Dessa: „Hotelbuchen kickt mein Dopaminlevel“

Ist es nicht leichter, deine Gedanken in Buchform zu pressen, als diese Offenheit auf der Bühne in Form deiner Songs an ein direkt vor dir stehendes Publikum weiterzugeben?

Oh nein, tatsächlich nicht. In den Songs habe ich viele Emotionen, kann sie aber in Form von Metaphern weitergeben. In einem langen Buch kann ich nicht mit Metaphern arbeiten, weil das keiner mehr verstehen würde. Insofern kann ich mich im Buch nicht so sehr von mir selbst und meinen Sorgen, Ängsten und Problemen distanzieren. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass das Buch so extrem persönlich ist.