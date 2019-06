Durch Testamentsspenden etwas Gutes hinterlassen

Kürzlich trafen sich am Wiener Maria-Theresien-Platz zahlreiche Vertreter gemeinnütziger Organisationen. Sie haben hellviolett und weiß blühende Vergissmeinnicht gepflanzt, um auf die derzeit stattfindenden „Wochen des guten Testaments“ aufmerksam zu machen. Und um allen bisherigen Spendern Danke zu sagen. Denn die Möglichkeit, etwas an gemeinnützige Organisationen zu vererben, gewinnt in Österreich an Bedeutung.