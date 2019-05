Löste Laptop-Akku das Feuer im Wohnkomplex aus?

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Wien-Simmering vor rund zweieinhalb Wochen haben die Brandermittler des Landeskriminalamtes ihre Ermittlungen am Ort des Feuers abgeschlossen. Der Leiter der Brandermittler, Armin Ortner, sagte am Mittwoch, dass neben der Brandstiftung auch Fahrlässigkeit auszuschließen ist.