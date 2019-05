Auch Kickls Reiterstaffel droht der Garaus

Kickl-Projekten geht es an den Kragen

Viel Zeit hat der neue Innenminister Eckart Ratz nicht verstreichen lassen, ehe er einige Verordnungen seines Vorgängers Kickl unter die Lupe nahm und durchgriff. So ließ er in puncto „Ausreisezentren“ das umstrittene Schild in Traiskirchen abmontieren, nahm Kickls Senkung des Stundenlohns für Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten auf 1,50 Euro zurück und will überdies den Medienerlass noch einmal genau unter die Lupe nehmen.