Missen-Boss Rigger: „Ich bin Opfer einer Intrige“

Der Countdown läuft - am 6. Juni findet in Wels die Wahl zur „Miss Austria“ statt. Der Weg dorthin ist mit rauer See zu vergleichen, manch einer ist geneigt, vom ausgeprägten Taifun zu sprechen, der die Missen-Macher Jörg und Kerstin Rigger hin und her beutelt. Denn nach entthronten Missen und annullierten Lokalausscheidungen werden vor allem ihm Rachegelüste unterstellt.