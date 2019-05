Nur eine Tablette pro Tag

Es ist noch keine Heilung möglich

Der medizinische Fortschritt hat aber seine Tücken, denn HIV/Aids ist nach wie nicht heilbar, sondern zu einem chronischen Leiden geworden, mit dem man umgehen lernen muss. So plädiert Markus Fleck vehement für „safer Sex“, also den Gebrauch von Kondomen und dafür, die Gefahr keinesfalls zu unterschätzen. Eine langjährige Partnerschaft zerbrach. In seinem Beruf als Kellner kann er derzeit auch nicht mehr Fuß fassen. Aber den Weg zu sich selbst hat der sympathische Wiener bereits gefunden. Bei langen Waldspaziergängen sowie in der Natur findet er Zeit zum Nachdenken und Durchatmen. Experten warnen vor Verharmlosung und Fahrlässigkeit. Das wurde auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Beendigung des Life Ball, der wie keine andere Veranstaltung für Toleranz und Spendenbereitschaft steht, hervorgehoben. Das Argument von Sponsoren, sich zurückzuziehen, weil die Krankheit mittlerweile so gut behandelbar ist, berücksichtigt nicht den Aspekt der Aufklärung und Statuserhebung. Zudem hat nicht jeder Patient Zugang zu allen Therapieoptionen. HIV-positive Menschen verletzt vor allem das „soziale Aids“, die Diskriminierung, Ausgrenzung und das Schweigen. „Es wird im Alltag einfach nicht darüber gesprochen. Und wenn, meistens negativ. Hin und wieder überlege ich schon, ob ich nicht verschweigen soll, dass ich mit HIV leben muss, damit ich so behandelt werde wie alle anderen Menschen. Doch das tue ich sicher nicht! Mut machen und in die Zukunft blicken. Stattdessen hoffe ich auf Verständnis durch vermehrte Information, die jedem zugänglich ist. Vielleicht kann ich ja ein wenig dazu beitragen und anderen Mut machen. Wir sind bezüglich HIV in einem neuen Zeitalter angekommen. Ein gesellschaftliches Umdenken ist daher mehr als angebracht!“