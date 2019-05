Rif bekommt ein neues Studentenwohnheim

Das Studentenwohnheim in Holzbauweise entsteht zwischen den Sporthallen des ULSZ Rif und den Parkplätzen. Es umfasst 66 Zimmer und eine Wohnnutzfläche von rund 2.000 Quadratmetern. Rund zwei Millionen Euro an Wohnbauförderungsgeldern fließen in das Bauvorhaben, das insgesamt rund fünf Millionen Euro kostet und von der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „salzburg“ verwirklicht wird.