Backstreet Boys: Nostalgie mit einigen Schwächen

So funktioniert eben Marketing: Während der Sound unbarmherzig aus den Boxen hämmerte und die mittlerweile bis auf Nick alle in den 40ern angekommenen Boys mit Stücken wie „I Wanna Be With You“ oder „The Call“ in den zweistündigen Abend starteten, entfaltete sich eine minutiös ausgeklügelte Choreografie, um Altes und Neues zu verbinden. Bloß keine Zeit zum Nachdenken! Jeder bekam seinen Solomoment, um kurz mit dem Publikum zu plaudern (Brians Fazit: „You guys look wunderbar.“), einen neuen Song anzuteasen und - erraten - auf „DNA“ hinzuweisen.