Männer wollten 73-Jährigen in Innsbruck ausrauben

Um 18.30 Uhr sprachen die beiden unbekannten Männer den 73-Jährigen in der Innsbrucker Leopoldstraße an. Sie verwickelten ihn laut Polizei in ein Gespräch und versuchten plötzlich, ihm seine Armbanduhr herunterzureissen. Der Raub misslang, die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt.