„Niki war großzügig, er hatte viel zu verschenken“

„Niki Lauda war ein großzügiger Mensch. Er hatte - anders als öffentlich dargestellte - sehr viel zu verschenken, auch ganz konkret für notleidende Menschen.“ So beschreibt Dompfarrer Toni Faber seinen Freund Niki Lauda. Faber wird in den heutigen Lauda-Trauerfeierlichkeiten eine zentrale Rolle zuteil. Zwischen Empfangszeremonie und offiziellem Requiem nahm sich Faber Zeit, um mit krone.tv über den Menschen Lauda, sein großes Herz, die enorme Anteilnahme an den Trauerfeierlichkeiten und den medialen Rummel zu sprechen (alles hier im Video oben).