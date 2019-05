Mallorca-Star: „Bude ist keine 500.000 Euro wert“

Auf diese Immobilie schaut seit Tagen ganz Europa: Die Villa auf Ibiza, in der die Machenschaften von Österreichs Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einem heimlich aufgenommenen Video entlarvt wurden. Antenne Bayern besuchte die Skandal-Behausung nach dem Motto „We‘re Going to Ibiza“ und lud dort Mallorca-Star Mickie Krause zu Besichtung, Party und Gesang ein. Der stellte auf den ersten Blick fest: „Die Bude ist keine 500.000 Euro wert.“