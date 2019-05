Was kann man gegen Nacktschnecken im Garten tun?

Oh Graus, so viele Schecken ohne Haus! Die gefräßigen Weichtiere besiedeln jetzt wieder die heimischen Gärten Dank des feuchten Wetters im Mai hatten sie beste Voraussetzungen, um sich zu vermehren - auch wenn sie es lieber wärmer mögen. Was gegen die lästigen Tiere getan werden kann, weiß Chefzoologe Christian Wieser vom Landesmuseum.