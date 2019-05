Loewe will weiterhin in Deutschland produzieren

Um einem künftigen Investor den Einstieg leichter zu machen und den Betrieb am Laufen zu halten, will der angeschlagene deutsche Fernsehhersteller Loewe alle knapp 500 Mitarbeiter zunächst schrittweise in eine Transfergesellschaft auslagern. Ein künftiger Investor könne diese dann zu neuen Bedingungen wieder einstellen, teilte das Unternehmen auf einer Betriebsversammlung mit.