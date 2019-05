Hamilton und Co. begleiten Niki auf letztem Weg

Formel-1-Helden hatten Tränen in den Augen, trauernde Weltstars lagen sich in den Armen, vor dem nasskalten Stephansdom war es völlig still. Um 14.43 Uhr wurde Niki Laudas Sarg aus der Kathedrale gebracht. Motorsport-Größen wie Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jean Alesi, Alain Prost oder Gerhard Berger geleiteten den Sarg zurück silbernen Mercedes der Bestattung Wien. Der dreifache Formel-1-Champ trat danach seine letzte Reise an - zur Beisetzung am Friedhof im engsten Familienkreis. Zuvor war die Trauerfeier für Niki Lauda unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit über die Bühne gegangen. Etwa eineinhalb Stunden lang gedachten ca. 400 geladene Gäste und Hunderte Trauernde Niki Laudas im Dom. Unter den Ehrengästen: Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Alt-Kanzler Sebastian Kurz, Andreas Gabalier und viele mehr.