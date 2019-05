Austrias Trainer saß schon mit 17 auf der Bank

Während der Reha stieg Ilzers Interesse an der Sportmedizin und der Trainingswissenschaft, was ihn zum Studium der Sportwissenschaften bewegte, Schritt für Schritt absolvierte er dazu die Trainerausbildungen im Fußballbund: „Ich studierte intensivst taktische Strategien, Trainingsmethodiken sowie Coaching und Psychologie des Spieles Fußball. Zusätzlich eignete ich mir Wissen über Videoanalyse im Sportspiel an, zerstückelte Spiele per Video.“