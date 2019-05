Zwischen Kurz-Sturz, Europa-Gerangel und Ibiza

Gipfel endete ohne Entscheidung zu Juncker-Nachfolge

Was den Poker um die EU-Top-Jobs betrifft, so halten sich die Staats- und Regierungschefs bei der Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Möglichkeit offen, nicht nur Spitzenkandidaten der Parteien bei der EU-Wahl vorzuschlagen. Es gebe „keinen Automatismus“, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht auf Mittwoch. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Löger stellten sich jedenfalls hinter Manfred Weber.