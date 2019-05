Wie lange steht Schwarzblau in OÖ das durch?

Alt-LH für „Auseinanderhalten“

Auch Alt-LH Josef Pühringer, auf ÖVP-Seite „Vater“ der schwarzblauen Regierungspartnerschaft in Oberösterreich im Jahr 2015, betont: „Es ist sehr klug, wenn man Bundes- und Landespolitik stark auseinanderhält. Entscheidend war, dass zu den einzelnen Vorfällen in Oberösterreich wie Rattengedicht oder Identitäre, etc., der Herr Landeshauptmann immer sehr rasch sehr klare Worte gefunden hat.“