Gmunden heiß auf ersten Meister-Titel seit 2010

„Wir sind viel frischer“

„Die individuelle Qualität im Kader ist höher und wir sind in den letzten drei Wochen extrem gereift“, sagt Coach Bernd Wimmer vorm ersten Spiel am Mittwoch in Kapfenberg. „Die Verantwortung im Team ist heuer viel besser verteilt, wir sind dadurch viel frischer und nicht so ramponiert wie im letzten Jahr“, so Oldie Tilo Klette. Dazu sind die Traunsee-Korbjäger – vor allem die Legionäre um Devin White – besser in Form als noch im März, als man Kapfenberg im Cup-Finale mit 70:80 unterlegen war. „Wir glauben daran, dass wir es diesmal schaffen. Die Stimmung ist sehr positiv“, so Klette.