Stich ins Herz bei Party-Prügelei: Fünf Jahre Haft

„Mann gegen Mann“

Doch wie war es überhaupt zu dem letztlich blutigen Aufeinandertreffen mit dem späteren Opfer gekommen? Die beiden Burschen gehörten zwei Gruppen an, die am 13. Mai 2018 bei einer Großparty miteinander in Streit gerieten. Man vereinbarte, die Differenzen mit Fäusten zu klären - „Mann gegen Mann“, so die Staatsanwaltschaft.