Flachgauerin sucht Mann im TV statt auf Tinder

„Mit der Männerwelt ist es schwierig. Beim Fortgehen lernt man einfach keinen mehr kennen“, erklärt Annika ihr einjähriges Singledasein. Auch auf der Dating-App „Tinder“ wurde die 33-Jährige nicht fündig. Und so kam es, dass sie sich im März als Kandidatin für die Sendung „Bauer sucht Frau“ beworben hat. Mit Erfolg. Sie wartet schon gespannt auf ihren potenziellen Prinzen. „Nichtraucher und tierlieb sollte er sein, Humor haben, so wie ich, gerne Blödsinn reden und Empathie ist auch ganz wichtig“, so die Idealvorstellungen eines Partners. Rote Haare fallen eher nicht in ihr Beuteschema.