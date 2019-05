Alexander Zverev zittert sich in die zweite Runde

Zverev, der sich unmittelbar vor Paris in Genf seinen ersten Saisontitel gesichert hatte, war entsprechend erleichtert. „Er hat mir das Leben sehr schwer gemacht. Er hat unglaublich gespielt“, erklärte der 22-Jährige, der vor einem Jahr in Paris sein bisher einziges Major-Viertelfinale erreicht hatte. Am Ende sah er es positiv: „Ich bin gegen einen starken Gegner bei schwierigen Bedingungen weitergekommen, das ist das, was am Ende zählt.“