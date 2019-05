Milan trennt sich von Trainer Gennaro Gattuso

Am Dienstag trat auch AC-Sportdirektor Leonardo zurück. Der Brasilianer hatte das Amt erst im Juli 2018 übernommen. Der 49-Jährige holte als Spieler mit dem AC in seiner Zeit von 1997 bis 2001 sowie in der Saison 2002/03 einmal die Meisterschaft sowie den Cup. In der Saison 2009/10 war er Chefcoach von Milan.