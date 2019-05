CDU-Chefin bekennt sich zur Meinungsfreiheit

„Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen“, erklärte Kramp-Karrenbauer am Dienstag in Berlin. In der aktuellen Debatte gehe es „nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit“.Ihr gehe es vielmehr um die Frage des „Umgangs miteinander“.