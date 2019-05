Mit „Rauschbrillen“ gegen den Alkohol-Missbrauch

26 dieser so genannten „Rauschbrillen“ (eine kostet rund 80 Euro) wurden am Dienstag von Vertretern des Landes an die steirische Polizei übergeben. Diese Geräte simulieren einen Promillewert von 0,8 oder 1,3. Die „Steirerkrone“ wagte den Selbsttest: Mit der 1,3-Promille-Brille auf der Nase bereiten das doppelte Sehen, die Unschärfe und die vielen Farben schnell Kopfweh, das ordentliche Schreiben auf dem Notizblock ist praktisch unmöglich.