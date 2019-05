Blümel: „Es gibt nur ein Programm: Kurz muss weg!“

NEOS sahen „Misstrauen nicht gerechtfertigt“

Die NEOS hatten den Misstrauensantrag nicht unterstützt. Eine Koalition mit der ÖVP sei aber keinesfalls beschlossene Sache, betont Abgeordnete Irmgard Griss: „Wir haben gesagt, es ist jetzt nichts vorgefallen, was das Misstrauen in den Kanzler rechtfertigt.“ Das Wahlergebnis werde zeigen, was im Herbst komme. Was sie extrem gestört habe, sei, dass jedes Thema „verbrämt wurde“ mit der „Asyl-Thematik“.