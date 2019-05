Neue Zeitrechnung mit „KABoom“ in Kaltenbach

Zugpferde sind einerseits der Airparc, der im Stubaital bereits seit zwei Jahren große Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche ausübt, und das Tanzstudio mit aktuell 170 Schülerinnen und Schülern. „An unserem derzeitigen Platz in Gagering kommen wir an unsere Grenzen“, erklärte Chris Coudek, Chef der „Dance-sation“. Ein Riesen-Vorteil sei auch die günstige Lage des „KABooom“ mitten im Zillertal und die gute Erreichbarkeit per Bahn.