Einzugsgebiet entschied für Knotenpunkt Neumarkt

Noch immer gibt es in Straßwalchen Diskussionen rund um den Neubau des Bahnhofs in Steindorf. Ein Treffen zwischen Bürgermeisterin Tanja Kreer, den ÖBB und dem Land Salzburg brachte in der vergangenen Woche keine Ergebnisse. Das Hauptaugenmerk wird am Knotenpunkt Neumarkt liegen.