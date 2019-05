Gmunden macht ein Fest für Dichter Thomas Bernhard

Negativer Dichter?

Es wird viel aus Thomas Bernhards Werken gelesen. Claus Peymann und Hermann Beil etwa erinnern am 31. Juli an den berühmten Briefwechsel zwischen Bernhard und seinem Verleger Siegfried Unseld. Am 1. August diskutieren Peymann, Krista Fleischmann, David Schalko und Sepp Schellhorn im Stadttheater über die Frage „Thomas Bernhard - Ein negativer Nationaldichter?“ Michael Maertens und das Merlin Ensemble erkunden am 3. August Bernhards Zauberflötentraum ehe Birgit Minichmayr das Fest im Fest am 6. August mit „Alte Meister“ beschließt.