Fix: Rendi-Wagner ist SPÖ-Spitzenkandidatin

Rendi-Wagner sagte, dass man „stark und geschlossen“ in die Wahlauseinandersetzung gehe, und will die Partei nun auf eine Tour durch alle Wahlkreise schicken. Dabei werde man den Fokus auf Anti-Korruption und Wohnen legen, zudem stehe man für Zusammenhalt und sozialen Ausgleich. Man stelle den Führungsanspruch, denn „wir stehen für ein anderes Österreich, wir stehen für jene Werte, die Österreich in den letzten Jahrzehnten stark gemacht haben und die in den letzten 17 Monaten vernachlässigt wurden“, so die SPÖ-Chefin.