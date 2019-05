Ist die Gesellschaft auf Babyboomer vorbereitet?

Die geburtenstärksten Jahrgänge Österreichs - die Babyboomer - gehen in den nächsten Jahren nach und nach in Pension. Ob System und Gesellschaft ausreichend darauf vorbereitet sind, diskutierte der oö. Seniorenbund mit Experten. Ergebnis: In den erhöhten Lebenserwartungen liegen auch zahlreiche Chancen...