Schlechtes Wetter: Flaute in steirischen Bädern

Der Start in die Badesaison ist heuer leider ins Wasser gefallen. „Dieser Mai gehört zu den schlechtesten in der Geschichte“, sagt etwa Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler - „wir hatten keinen einzigen richtigen Badetag.“ Und es werden auch keine mehr dazu kommen. Doch der Sommer kommt bestimmt. Und bis dahin freuen sich die Thermen noch über ein kräftiges Plus.