Diese steirischen Bands sorgen derzeit für Furore

Wüsste man es nicht besser, würde man raten, dass die Songs frisch aus einer schwedischen Hitfabrik kommen und den Songcontest nur um ein paar Wochen verfehlt haben, so professionell und bombastisch sind sie produziert. Es kann also durchaus sein, dass das Trio aus Graz mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Vices“, das am 1. Juni im Grazer ppc präsentiert wird, noch so richtig durch die Decke geht.