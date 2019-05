Staufalle B 14 wird erst später gesperrt

Klosterneuburg stampft mit dem Pionierviertel bald einen neuen Stadtteil aus dem Boden. Das stellt die Kommune, in der schnelles Wachstum durch die Lage zwischen Donau, Bergen und Grenze zu Wien schon lange nicht mehr möglich war, vor große Herausforderungen. Nicht zuletzt in Sachen Verkehr: Längst wurde im Rathaus ein Plan für die „Stauzeit“ erarbeitet, dieser muss nun aber an den neuen Zeitplan angepasst werden, heißt es. Auch die geplante Einführung des Parkpickerls im Bezirk Döbling wird die Verkehrssituation in der Babenbergerstadt zusätzlich verschärfen.