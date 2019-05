Das sind die neuen Attraktionen im Wiener Prater

Einen besonderen Kick verspricht auch eine neue Achterbahn „Teststrecke“ - mit Doppellooping und Fliehkräfte von bis zu 5,2 G. Diese gastiert jedoch nur bis Oktober im Prater. In den Dreharmen des neuen „Air Max“ wiederum schwingen und drehen sich Mutige mit 50 km/h in ihren Sitzen durch die Lüfte. Familienfreundlicher ist der „Twister“, in dem Eltern und Kinder sich in schnelle Runden hoch und runter bewegen.