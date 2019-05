Parkstreit endete mit brutalem Tritt

Der 36-jährige St. Veiter hat den 42-Jährigen gebeten, mit seinem Fahrzeug gerader in den Parkplatz am Baumarkt in Klagenfurt zu fahren. Der Klagenfurter aber weigerte sich und ließ sein Auto schief über die Parkstreifen stehen. Plötzlich kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kärntnern. Der Klagenfurter zuckte daraufhin komplett aus, sodass er den 36-jährigen Autolenker einen Tritt in den Rücken verpasste. Der St. Veiter alarmierte sofort die Polizei. Daraufhin entschuldigte sich der rabiate Mann und wollte den Streit ohne Beamten klären, doch vergeblich, er wurde angezeigt.