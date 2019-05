Concorso d‘Eleganza: Autos, Schampus, Wolkenbruch!

Wenn Geld de facto abgeschafft ist, trennt sich auch unter den Superreichen der Pöbel von der Eleganz der Gesellschaft. Die einen ziehen Linien am Tisch, versuchen Zeitungen zu infiltrieren und der Gesellschaft zu schaden, die anderen stecken das, wovon sie am meisten haben, in wunderschöne Autos und feiern Tradition im besten Sinne. So am vergangenen Wochenende auf dem supereleganten Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este am Comer See. Ob es stürmt oder schüttet.