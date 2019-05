Weißhaidinger: „Stockholm wird einfach geil!“

Das wird geil! Der Diskuswurf als Königsdiziplin! Das gibt´s in der Diamond League nur in Stockholm. Am Donnerstag ist es wieder so weit. Kein Wunder, dass Österreichs Diskus-Riese Lukas Weißhaidinger heiß auf diesen Wettkampf ist. Nach seinem sensationellen zweiten Platz zum Saison-Auftakt in Doha will Luki wieder zuschlagen. Aber in Stockholm ist die Konkurrenz noch härter als in Doha…