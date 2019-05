Der Papst spendete für die Kirche in Maxglan

Weil das Kirchlein schon lange zu klein war, plante man bereits um 1935 einen kompletten Neubau an anderer Stelle: Das „Kultur- und Wirtschaftszentrum Maxglan bei Salzburg“ sollte an der Ecke Wiesbauerstraße/Sebastian Stöllner-Straße entstehen. Die Pläne von Franz Wagner wurden nie umgesetzt. Statt dessen schritt Erzbischof Andreas Rohracher am 12. Oktober 1952 zur Grundsteinlegung der neuen Maxglaner Kirche, die in einem 90-Grad-Winkel an das bestehende Gotteshaus angebaut wurde.