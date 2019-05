Van der Bellen beeindruckt Österreicher mit Rede

„Die österreichische Politik ist in einer außergewöhnlichen Situation und deshalb möchte ich Ihnen berichten, wo wir heute Abend stehen“ - mit diesen Worten trat Van der Bellen am Montagabend vor die Kameras (siehe Video oben). In seiner etwa zehnminütigen Rede fasste er die aktuellen Vorgänge nach dem Misstrauensvotum und der damit verbundenen Entmachtung von Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammen.