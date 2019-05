Bergsteiger marschieren an totem Kameraden vorbei

„Ich konnte nicht glauben, was ich dort sah. Tote in Zelten und neben dem Kletterpfad. Leute, die am Weg hinunter gestorben sind. Leute, die abtransportiert wurden und das Vorbeigehen an Leichen“, schildert Elia Saikaly seine nicht nur physisch, sondern auch emotional enorm schwierige Besteigung des Mount Everest auf Instagram. Saikaly war bereits zum dritten Mal am „Dach der Welt“ - diesmal, um eine Dokumenation über vier arabische Bergsteigerinnen zu drehen, die ihren „Traum vom Everest“ leben wollten und dies auch erfolgreich getan haben.