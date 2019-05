Ludwig: Keszler soll „Kind in andere Hände legen“

Veranstaltung in „geänderter Form“

In den nächsten Tage werde es Gespräche geben, kündigte Ludwig an. So sei etwa die Frage, inwieweit Keszler zur Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und anderen Veranstaltern bereit sei bzw. bereit sei, „sein Kind in andere Hände zu legen“. In welcher Form und mit welcher Organisation das Event künftig ausgetragen werden könnte, ist offen. Bisher war der Verein „Life+“ für das Spektakel verantwortlich.