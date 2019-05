Spring Break: Willkommen zu Europas Partytrip!

Auch die Insel Pag und der Zrce Beach selbst sind ein absolutes Highlight

Für lebenslustige Nachtschwärmer ist der Zrce Beach mit seinen heißen Beachpartys der europäische Party- Hotspot an der Adria. Jedes Jahr lockt er Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt an. Egal, ob man gemütlich chillen und das Meer genießen oder richtig abfeiern will - die Top-Clubs der Insel bieten das perfekte Ambiente dafür. Neben dem einzigartigen Strand- Erlebnis warten auch After-Beach-Partys, das Holi Festival und Schaumpartys auf die Party-People. Die besten Clubs der Insel öffnen exklusiv für Spring Breaker ihre Tore und bieten Entertainment der Extraklasse! Im Aquarius wird bis zum Sonnenaufgang gefeiert, getanzt und geflirtet. Und das Kalypso ist einzigartig in puncto unvergessliche Partys. Nicht zuletzt auch wegen seiner beeindruckenden Kulisse.