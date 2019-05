VdB: „Nicht darauf herumreiten, was uns trennt“

Am Vormittag noch bei der Klimakonferenz, kurz vor Mittag wieder zurück in seinem Amtszimmer: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die österreichische Regierung ihres Amtes enthoben, nachdem Kurz‘ Kabinett am Montag das Misstrauen ausgesprochen worden war. Im sofortigen Anschluss wurde der Interims-Kanzler und ebenfalls am Vortag gestürzte Vizekanzler und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) mit der vorübergehenden Führung der Kanzler-Agenden betraut. Auch die Minister sollen so lange weiterarbeiten, bis - hoffentlich innerhalb einer Woche - die neue Regierung steht, die wiederum bis zu den Neuwahlen im Herbst im Amt sein wird. „Die mühsame Arbeit ist auf lange Sicht notwendig“, so das Staatsoberhaupt, das auch mahnte, „nicht jede Minute darauf herumzureiten, was uns trennt“.