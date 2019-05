Weckruf von Kaiser: „Die SPÖ muss einiges ändern“

Den Grund für die SPÖ-Niederlage am vergangenen Sonntag, sieht Kaiser in der Zögerlichkeit in der Partei nach dem Platzen der Regierung. Man sei zwischen die Mühlsteine der von Sebastian Kurz (ÖVP) ausgerufenen Kanzlerfrage und der um ihr Überleben kämpfenden FPÖ geraten.