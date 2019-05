„Super Mario Maker 2“: Ein Fest für Baumeister

Eingängige Bedienung, authentische Darstellung

Der Editor an sich lässt sich per Joycon und Multi-Touch-Gesten am Touchscreen gut bedienen, die unzähligen verwendbaren Items sind gut sortiert und bei Bedarf somit schnell zu finden. Überhaupt ist der Editor mehr als ein einfacher Level-Editor, erlaubt Welten mit Siegbedingungen, geheimen Bereichen, allerlei Automatismen und kreativen Spielereien wie Tag-Nacht-Wechsel.