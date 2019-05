Einbrecher schlug in Grazer Kellerabteilen zu

Kurz vor 9 Uhr sprach eine 46-jährige Hausbewohnerin eines Mehrparteienhauses am Lindweg einen Mann an, der gerade das Haus verließ und ihr fremd vorkam. Der Angesprochene eilte wortlos in Richtung eines am Gehsteig abgestellten silbernen Kastenwagens mit ungarischer Zulassung. Als die 46-Jährige den Mann auch auf die im Fahrzeug sichtbaren Fahrräder ansprach, fuhr er fluchtartig davon.