Ab Samstag gelten die neuen Regeln für E-Scooter

Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung E-Scooter fahren

Kinder ab zwölf Jahren dürfen alleine mit dem E-Scooter fahren, jüngere - so sie nicht einen Radfahrausweis besitzen - dürfen dies nur in Begleitung einer zumindest 16 Jahre alten Person. In Wohnstraßen gelten diese Altersgrenzen nicht. Wie beim Radfahren besteht für Kinder bis zum zwölften Geburtstag die Radhelmpflicht.