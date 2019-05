Real-Boss: Sergio Ramos bat um Vertragsauflösung

Heißt: Eine Auflösung des bis 2021 laufenden Vertrages kommt nicht in Frage. In diesem soll übrigens auch eine Ausstiegsklausel über 800 Millionen Euro festgeschrieben sein. Das würde bedeuten, dass der Klub aus China 800 Million Euro Ablöse an Real und 800 Millionen Euro an den verband zahlen müsste. Perez bleibt deshalb vorerst cool: „Ich würde diesem Treffen keine größere Bedeutung schenken“, so der 72-Jährige. Sergio Ramos soll sich damit allerdings nicht zufrieden geben.